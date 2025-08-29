https://1prime.ru/20250829/turtsiya-861417970.html
Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова
Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова - 29.08.2025, ПРАЙМ
Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова
Криминалист Михаил Игнатов предположил, что российский пловец Николай Свечников, который исчез во время соревнования в Босфоре, мог самостоятельно организовать... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:31+0300
2025-08-29T07:31+0300
2025-08-29T07:31+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859810347_0:85:2201:1323_1920x0_80_0_0_ac457148d84ed9062fea159b2cdd379f.jpg
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что российский пловец Николай Свечников, который исчез во время соревнования в Босфоре, мог самостоятельно организовать своё исчезновение. Этой версии он поделился в интервью газете "Аргументы и Факты". "Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться", — отметил он. Игнатов рассказал, что Свечников мог преднамеренно участвовать в массовом мероприятии, чтобы иметь больше возможностей затеряться среди большого количества людей и избежать обнаружения. "Здесь огромное число людей, которые сразу стартовали. Чем больше народа, тем проще затеряться. В проливе Босфора много судов из разных стран, их целые караваны", — объяснил эксперт. 24 августа Николай Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфоре, проходившем в Стамбуле, однако не финишировал, и его местонахождение остаётся неизвестным. Прокуратура района Бейкоз в Стамбуле дала указание создать специальную полицейскую группу для поиска Свечникова, учитывая возможность того, что пловец жив. Также были запрошены записи с камер видеонаблюдения в прибрежных кафе и других учреждениях. По мнению главы организационного комитета заплыва Левента Караташа, исчезновение Свечникова выглядит нелогично и необычно, учитывая его профессиональный опыт, как ранее сообщало РИА Новости.
https://1prime.ru/20250828/turtsiya-861408024.html
https://1prime.ru/20241117/bosfor-852877568.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859810347_162:0:2037:1406_1920x0_80_0_0_fed623e67aa27be8b1a54725b76029f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова
Криминалист Игнатов оценил возможность побега пловца Свечникова
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости.
Криминалист Михаил Игнатов предположил, что российский пловец Николай Свечников, который исчез во время соревнования в Босфоре, мог самостоятельно организовать своё исчезновение. Этой версии он поделился в интервью газете "Аргументы и Факты"
.
"Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться", — отметил он.
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности
Игнатов рассказал, что Свечников мог преднамеренно участвовать в массовом мероприятии, чтобы иметь больше возможностей затеряться среди большого количества людей и избежать обнаружения.
"Здесь огромное число людей, которые сразу стартовали. Чем больше народа, тем проще затеряться. В проливе Босфора много судов из разных стран, их целые караваны", — объяснил эксперт.
24 августа Николай Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфоре, проходившем в Стамбуле, однако не финишировал, и его местонахождение остаётся неизвестным. Прокуратура района Бейкоз в Стамбуле дала указание создать специальную полицейскую группу для поиска Свечникова, учитывая возможность того, что пловец жив. Также были запрошены записи с камер видеонаблюдения в прибрежных кафе и других учреждениях. По мнению главы организационного комитета заплыва Левента Караташа, исчезновение Свечникова выглядит нелогично и необычно, учитывая его профессиональный опыт, как ранее сообщало РИА Новости.
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов