Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова

Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова - 29.08.2025, ПРАЙМ

Криминалист прокомментировал версию о побеге пловца Свечникова

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что российский пловец Николай Свечников, который исчез во время соревнования в Босфоре, мог самостоятельно организовать... | 29.08.2025, ПРАЙМ

общество

МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что российский пловец Николай Свечников, который исчез во время соревнования в Босфоре, мог самостоятельно организовать своё исчезновение. Этой версии он поделился в интервью газете "Аргументы и Факты". "Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться", — отметил он. Игнатов рассказал, что Свечников мог преднамеренно участвовать в массовом мероприятии, чтобы иметь больше возможностей затеряться среди большого количества людей и избежать обнаружения. "Здесь огромное число людей, которые сразу стартовали. Чем больше народа, тем проще затеряться. В проливе Босфора много судов из разных стран, их целые караваны", — объяснил эксперт. 24 августа Николай Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфоре, проходившем в Стамбуле, однако не финишировал, и его местонахождение остаётся неизвестным. Прокуратура района Бейкоз в Стамбуле дала указание создать специальную полицейскую группу для поиска Свечникова, учитывая возможность того, что пловец жив. Также были запрошены записи с камер видеонаблюдения в прибрежных кафе и других учреждениях. По мнению главы организационного комитета заплыва Левента Караташа, исчезновение Свечникова выглядит нелогично и необычно, учитывая его профессиональный опыт, как ранее сообщало РИА Новости.

Новости

