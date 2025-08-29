https://1prime.ru/20250829/uchastok-861412520.html

Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии. Так, с пятницы по воскресенье включительно нет движения поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в связи с интеграцией нового участка на этой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена. На время ограничений пассажиры могут пользоваться БКЛ, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

