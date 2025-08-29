Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/uchastok-861412520.html
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка - 29.08.2025, ПРАЙМ
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка
Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T00:25+0300
2025-08-29T00:25+0300
бизнес
экономика
россия
москва
бкл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861412520.jpg?1756416315
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии. Так, с пятницы по воскресенье включительно нет движения поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в связи с интеграцией нового участка на этой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена. На время ограничений пассажиры могут пользоваться БКЛ, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, бкл
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, БКЛ
00:25 29.08.2025
 
Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка

Участок Троицкой линии метро Москвы закрыт для интеграции нового участка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок от станции "Тютчевская" до станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы закрыт с пятницы по воскресенье для интеграции нового участка линии.
Так, с пятницы по воскресенье включительно нет движения поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в связи с интеграцией нового участка на этой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена.
На время ограничений пассажиры могут пользоваться БКЛ, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАБКЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала