Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле - 29.08.2025
Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Экспорт минеральных удобрений, по нашей экспертной оценке, в январе-июле 2025 года достиг 26,1 миллиона тонн, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - рассказал Гурьев в преддверии участия в официальных мероприятиях в КНР. Он напомнил, что сегодня Россия является лидером на мировом рынке с долей в 18%. С 2013 года экспорт удобрений из страны увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года. В этом году Россия планирует увеличить экспорт до 44 миллионов тонн. По итогам прошлого года доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%, эта тенденция сохранится, заверил он. "Будем и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние 3 года мы уже более чем на 60% нарастили поставки в государства блока. На долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России", - прокомментировал Гурьев.
12:05 29.08.2025
 
Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Экспорт минеральных удобрений, по нашей экспертной оценке, в январе-июле 2025 года достиг 26,1 миллиона тонн, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - рассказал Гурьев в преддверии участия в официальных мероприятиях в КНР.
Он напомнил, что сегодня Россия является лидером на мировом рынке с долей в 18%. С 2013 года экспорт удобрений из страны увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года. В этом году Россия планирует увеличить экспорт до 44 миллионов тонн.
По итогам прошлого года доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%, эта тенденция сохранится, заверил он.
"Будем и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние 3 года мы уже более чем на 60% нарастили поставки в государства блока. На долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России", - прокомментировал Гурьев.
