https://1prime.ru/20250829/udobreniya-861435395.html

Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле

Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле - 29.08.2025, ПРАЙМ

Экспорт удобрений из России вырос в январе-июле

Экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн, сообщил журналистам президент Российской ассоциации... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T12:05+0300

2025-08-29T12:05+0300

2025-08-29T12:05+0300

экономика

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861434894_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_a74f018e622b30fc7ee3824cece25f0b.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Экспорт минеральных удобрений, по нашей экспертной оценке, в январе-июле 2025 года достиг 26,1 миллиона тонн, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - рассказал Гурьев в преддверии участия в официальных мероприятиях в КНР. Он напомнил, что сегодня Россия является лидером на мировом рынке с долей в 18%. С 2013 года экспорт удобрений из страны увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года. В этом году Россия планирует увеличить экспорт до 44 миллионов тонн. По итогам прошлого года доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%, эта тенденция сохранится, заверил он. "Будем и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние 3 года мы уже более чем на 60% нарастили поставки в государства блока. На долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России", - прокомментировал Гурьев.

https://1prime.ru/20250829/rapu-861434911.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай