https://1prime.ru/20250829/ukraina-861415855.html

На Украине предупредили о последствиях отъезда молодежи

На Украине предупредили о последствиях отъезда молодежи - 29.08.2025, ПРАЙМ

На Украине предупредили о последствиях отъезда молодежи

По словам политолога Руслана Бортника в интервью с Натальей Влащенко, если нынешний отток населения из Украины продолжится, через пять лет в стране не останется | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T05:25+0300

2025-08-29T05:25+0300

2025-08-29T05:26+0300

в мире

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. По словам политолога Руслана Бортника в интервью с Натальей Влащенко, если нынешний отток населения из Украины продолжится, через пять лет в стране не останется людей мобилизационного возраста."Перед нами встанет серьезная демографическая проблема. Если ничего не изменить, через пять лет Украине некого будет мобилизовать, кроме молодых женщин", — заявил он.Политолог отметил, что с Украины ежегодно уезжает до полумиллиона школьников. По словам Бортника, Киеву необходимо принять меры для удержания людей, которые в будущем могут подойти для мобилизации. В четверг Анатолий Ткачук, директор по науке и развитию украинского института гражданского общества, предупредил, что Украине угрожает демографическая кризис, вызванный серьезными потерями среди военных и массовым отъездом мужчин в возрасте 18-22 лет.В конце августа правительство страны разрешило всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать Украину. В четверг в интернете появились видео, показывающие массовый отъезд молодых мужчин из страны. Согласно информации агентства УНИАН и министерства социальной политики Украины от начала июля, число трудоспособных граждан сократилось на 40% по сравнению с 2021 годом. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну. Некоторые регионы, согласно организации, стали почти безлюдными, остались преимущественно пожилые люди. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский отметил рекордный отток населения и объявил о создании нового министерства для работы с гражданами, выехавшими за границу.В декабре прошлого года Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина", заявил о результатах электронного переписи населения кабмина: на 1 декабря 2019 года население Украины (без учёта неподконтрольных территорий) составляло 37,3 миллиона человек. Он утверждал, что к октябрю 2024 года население сократилось до 18,7 миллиона человек из-за миграции и естественного убыли.В конце декабря украинский социолог Ольга Пищулина из Центра Разумкова в интервью испанской газете Pais подчеркнула, что демографическая ситуация на Украине является большой проблемой, так как страна является мировым лидером по сокращению численности населения. В конце января Минюст Украины сообщил, что в 2024 году смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина