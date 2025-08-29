Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины - 29.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250829/ukraina-861459497.html
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины - 29.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины
Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:35+0300
2025-08-29T17:35+0300
украина
рф
москва
владимир зеленский
сергей лавров
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua."Сохранение текущего уровня численности вооруженных сил, их финансовое обеспечение и поставки вооружений", — передает издание его слова.Зеленский также потребовал конкретику от союзников на случай возможного конфликта в будущем. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к введению санкций против России и к передаче Украине замороженных активов из РФ.Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что присутствие войск стран НАТО на Украине для Москвы абсолютно неприемлемо и грозит серьезной эскалацией конфликта. Заявления, исходящие из Великобритании и других европейских стран, о возможном размещении контингента НАТО на Украине были расценены как подстрекательство к продолжению боевых действий. Как ранее подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готова к обсуждению политических аспектов урегулирования с Украиной и открыта для работы в различных форматах. Однако на предложение о создании трех рабочих групп по обсуждению гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году, ответа от Киева РФ пока не получала.
украина
рф
москва
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
украина, рф, москва, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, нато
УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
17:35 29.08.2025
 
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины

Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua.
"Сохранение текущего уровня численности вооруженных сил, их финансовое обеспечение и поставки вооружений", — передает издание его слова.
Зеленский также потребовал конкретику от союзников на случай возможного конфликта в будущем. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к введению санкций против России и к передаче Украине замороженных активов из РФ.
Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что присутствие войск стран НАТО на Украине для Москвы абсолютно неприемлемо и грозит серьезной эскалацией конфликта. Заявления, исходящие из Великобритании и других европейских стран, о возможном размещении контингента НАТО на Украине были расценены как подстрекательство к продолжению боевых действий.
Как ранее подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готова к обсуждению политических аспектов урегулирования с Украиной и открыта для работы в различных форматах. Однако на предложение о создании трех рабочих групп по обсуждению гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году, ответа от Киева РФ пока не получала.
УКРАИНА РФ МОСКВА Владимир Зеленский Сергей Лавров МИД РФ НАТО
 
 
