Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua."Сохранение текущего уровня численности вооруженных сил, их финансовое обеспечение и поставки вооружений", — передает издание его слова.Зеленский также потребовал конкретику от союзников на случай возможного конфликта в будущем. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к введению санкций против России и к передаче Украине замороженных активов из РФ.Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что присутствие войск стран НАТО на Украине для Москвы абсолютно неприемлемо и грозит серьезной эскалацией конфликта. Заявления, исходящие из Великобритании и других европейских стран, о возможном размещении контингента НАТО на Украине были расценены как подстрекательство к продолжению боевых действий. Как ранее подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готова к обсуждению политических аспектов урегулирования с Украиной и открыта для работы в различных форматах. Однако на предложение о создании трех рабочих групп по обсуждению гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году, ответа от Киева РФ пока не получала.

