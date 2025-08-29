https://1prime.ru/20250829/ukraina-861462982.html

Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны - 29.08.2025, ПРАЙМ

Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua".

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua"."Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации. Сообщается, что в четверг на всех пограничных пунктах с Польшей образовались длинные очереди из автомобилей и автобусов, которыми мужчины покидают страну. Позавчера правительство Украины разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинских властей. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну на время действия военного положения. Уклонение от военной службы во время мобилизации карается в стране уголовной ответственностью, вплоть до пятилетнего лишения свободы.

