Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/ukraina-861462982.html
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны - 29.08.2025, ПРАЙМ
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua". | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T18:44+0300
2025-08-29T18:44+0300
бизнес
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua"."Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации. Сообщается, что в четверг на всех пограничных пунктах с Польшей образовались длинные очереди из автомобилей и автобусов, которыми мужчины покидают страну. Позавчера правительство Украины разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинских властей. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну на время действия военного положения. Уклонение от военной службы во время мобилизации карается в стране уголовной ответственностью, вплоть до пятилетнего лишения свободы.
https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861452632.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, польша, украина
Бизнес, ПОЛЬША, УКРАИНА
18:44 29.08.2025
 
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

На Украине молодежь массово покидает страну из-за отсутствия перспектив

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Флаг Украины у здания Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua".
"Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации.
Сообщается, что в четверг на всех пограничных пунктах с Польшей образовались длинные очереди из автомобилей и автобусов, которыми мужчины покидают страну.
Позавчера правительство Украины разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинских властей.
Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну на время действия военного положения. Уклонение от военной службы во время мобилизации карается в стране уголовной ответственностью, вплоть до пятилетнего лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
16:33
 
БизнесПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала