https://1prime.ru/20250829/ukraina-861462982.html
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны - 29.08.2025, ПРАЙМ
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua". | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T18:44+0300
2025-08-29T18:44+0300
2025-08-29T18:44+0300
бизнес
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua"."Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации. Сообщается, что в четверг на всех пограничных пунктах с Польшей образовались длинные очереди из автомобилей и автобусов, которыми мужчины покидают страну. Позавчера правительство Украины разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинских властей. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну на время действия военного положения. Уклонение от военной службы во время мобилизации карается в стране уголовной ответственностью, вплоть до пятилетнего лишения свободы.
https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861452632.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, польша, украина
Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
На Украине молодежь массово покидает страну из-за отсутствия перспектив
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово уезжают с Украины из-за неуверенности в будущем, сообщило издание "Страна.ua".
"Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации.
Сообщается, что в четверг на всех пограничных пунктах с Польшей
образовались длинные очереди из автомобилей и автобусов, которыми мужчины покидают страну.
Позавчера правительство Украины
разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинских властей.
Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну на время действия военного положения. Уклонение от военной службы во время мобилизации карается в стране уголовной ответственностью, вплоть до пятилетнего лишения свободы.
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории