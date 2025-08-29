https://1prime.ru/20250829/ukraina-861463677.html
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, написал в Telegram-канале, что ситуация на Украине позволяет европейским странам выиграть время, чтобы разобраться, как быть с укрепившейся Россией. "После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — заявил политик. Дубинский подчеркнул, что украинцы, погибая на фронте, помогают Европейскому союзу получить временной выигрыш. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — добавил он. Ранее, в июне, в интервью телеканалу Sky News Arabia, Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна служить инструментом в руках третьих стран, которые затягивают конфликт ради своих целей.
