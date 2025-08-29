Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, написал в Telegram-канале, что ситуация на Украине... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T19:12+0300
2025-08-29T19:12+0300
мировая экономика
россия
украина
европа
владимир путин
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, написал в Telegram-канале, что ситуация на Украине позволяет европейским странам выиграть время, чтобы разобраться, как быть с укрепившейся Россией. "После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — заявил политик. Дубинский подчеркнул, что украинцы, погибая на фронте, помогают Европейскому союзу получить временной выигрыш. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — добавил он. Ранее, в июне, в интервью телеканалу Sky News Arabia, Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна служить инструментом в руках третьих стран, которые затягивают конфликт ради своих целей.
украина
европа
мировая экономика, россия, украина, европа, владимир путин, рада
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Рада
19:12 29.08.2025
 
В Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе

Дубинский: украинский конфликт помогает ЕС выиграть время

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, написал в Telegram-канале, что ситуация на Украине позволяет европейским странам выиграть время, чтобы разобраться, как быть с укрепившейся Россией.
"После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — заявил политик.
Дубинский подчеркнул, что украинцы, погибая на фронте, помогают Европейскому союзу получить временной выигрыш. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — добавил он.
Ранее, в июне, в интервью телеканалу Sky News Arabia, Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна служить инструментом в руках третьих стран, которые затягивают конфликт ради своих целей.
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАЕВРОПАВладимир ПутинРада
 
 
