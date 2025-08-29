https://1prime.ru/20250829/usa-861459315.html

Биржи США снижаются после публикации макростатистики

экономика

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,4% - до 45 452,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 21 480,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 457,82 пункта. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы - на 0,5%. Оба значения оказались на уровне прогнозов аналитиков. Показатель расходов является одним из тех, на который обращает Федеральная резервная система (ФРС) США при определении своей денежно-кредитной политики. По словам аналитиков, теперь для прогноза размера понижения учетной ставки регулятора необходимы данные по занятости в стране, которые будут опубликованы в следующую пятницу. "ФРС открыла возможность для понижения ставки, но масштаб будет зависеть от того, продолжит ли слабость рынка труда представлять собой больший риск, чем ускорение инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner). В пятницу также Мичиганский университет опубликовал данные об индексе потребительских настроений, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно окончательным данным, показатель в августе снизился до 58,2 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 58,6 пункта. Месяц при этом фондовые индексы США готовятся завершить в плюсе. С начала августа Dow Jones вырос на 2,9%, Nasdaq Composite - на 1,7%, S&P 500 - на 1,9%.

