Биржи США снижаются после публикации макростатистики - 29.08.2025
Биржи США снижаются после публикации макростатистики
2025-08-29T17:35+0300
2025-08-29T17:35+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,4% - до 45 452,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 21 480,53 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,69%, до 6 457,82 пункта. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы - на 0,5%. Оба значения оказались на уровне прогнозов аналитиков. Показатель расходов является одним из тех, на который обращает Федеральная резервная система (ФРС) США при определении своей денежно-кредитной политики. По словам аналитиков, теперь для прогноза размера понижения учетной ставки регулятора необходимы данные по занятости в стране, которые будут опубликованы в следующую пятницу. "ФРС открыла возможность для понижения ставки, но масштаб будет зависеть от того, продолжит ли слабость рынка труда представлять собой больший риск, чем ускорение инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner). В пятницу также Мичиганский университет опубликовал данные об индексе потребительских настроений, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно окончательным данным, показатель в августе снизился до 58,2 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 58,6 пункта. Месяц при этом фондовые индексы США готовятся завершить в плюсе. С начала августа Dow Jones вырос на 2,9%, Nasdaq Composite - на 1,7%, S&amp;P 500 - на 1,9%.
17:35 29.08.2025
 
© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,4% - до 45 452,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 21 480,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 457,82 пункта.
Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы - на 0,5%. Оба значения оказались на уровне прогнозов аналитиков.
Показатель расходов является одним из тех, на который обращает Федеральная резервная система (ФРС) США при определении своей денежно-кредитной политики. По словам аналитиков, теперь для прогноза размера понижения учетной ставки регулятора необходимы данные по занятости в стране, которые будут опубликованы в следующую пятницу.
"ФРС открыла возможность для понижения ставки, но масштаб будет зависеть от того, продолжит ли слабость рынка труда представлять собой больший риск, чем ускорение инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner).
В пятницу также Мичиганский университет опубликовал данные об индексе потребительских настроений, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно окончательным данным, показатель в августе снизился до 58,2 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 58,6 пункта.
Месяц при этом фондовые индексы США готовятся завершить в плюсе. С начала августа Dow Jones вырос на 2,9%, Nasdaq Composite - на 1,7%, S&P 500 - на 1,9%.
Денежные купюры США
Доходы населения США выросли в июле
15:37
 
