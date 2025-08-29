Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/ushakov-861455844.html
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:04+0300
2025-08-29T17:04+0300
политика
россия
китай
пекин
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861455160_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f4c73cee20ac40e25a2709f711a75c4a.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
https://1prime.ru/20250808/kitay-860476066.html
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861455160_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_13c7fab60fa43c2d16aa548eb1c0a003.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, ШОС
17:04 29.08.2025
 
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят отношения с США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
8 августа, 16:46
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙПекинВладимир ПутинЮрий УшаковСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала