Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
