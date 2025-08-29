Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС - 29.08.2025
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как рассказал Ушаков, в переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса. "(Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий - ред.) Шугаев, Баканов, (глава Центробанка РФ Эльвира - ред.) Набиуллина, (глава "Росатома" Алексей – прим.) Лихачев, (глава Сбера Герман - ред.) Греф", - перечислил Ушаков. Кроме того, он назвал Сечина, Миллера, Дерипаску, Михельсона, Чемезова. Также в составе делегации будут президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, предприниматель Геннадий Тимченко, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
17:05 29.08.2025
 
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как рассказал Ушаков, в переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса.
"(Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий - ред.) Шугаев, Баканов, (глава Центробанка РФ Эльвира - ред.) Набиуллина, (глава "Росатома" Алексей – прим.) Лихачев, (глава Сбера Герман - ред.) Греф", - перечислил Ушаков.
Кроме того, он назвал Сечина, Миллера, Дерипаску, Михельсона, Чемезова. Также в составе делегации будут президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, предприниматель Геннадий Тимченко, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
