Путин и Вучич обсудят положение дел в Косово, рассказал Ушаков - 29.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин и Вучич обсудят положение дел в Косово, рассказал Ушаков
Путин и Вучич обсудят положение дел в Косово, рассказал Ушаков - 29.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Вучич обсудят положение дел в Косово, рассказал Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят положение дел в Косово и ситуацию вокруг Республики Сербской... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:07+0300
2025-08-29T17:07+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят положение дел в Косово и ситуацию вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, будут затронуты положение дел в Косово и ситуация вокруг Республики Сербской", - сказал Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
17:07 29.08.2025
 
Путин и Вучич обсудят положение дел в Косово, рассказал Ушаков

Ушаков: Путин и Вучич обсудят ситуацию в Косово и ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят положение дел в Косово и ситуацию вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно, будут затронуты положение дел в Косово и ситуация вокруг Республики Сербской", - сказал Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
