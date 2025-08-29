https://1prime.ru/20250829/ushakov-861457111.html

Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС

Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС - 29.08.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T17:09+0300

2025-08-29T17:09+0300

2025-08-29T17:40+0300

политика

россия

мировая экономика

пекин

китай

владимир путин

юрий ушаков

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. "В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ. Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине.

https://1prime.ru/20250829/ushakov-861456003.html

пекин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, пекин, китай, владимир путин, юрий ушаков, шос