Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/ushakov-861457111.html
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:09+0300
2025-08-29T17:40+0300
политика
россия
мировая экономика
пекин
китай
владимир путин
юрий ушаков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. "В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ. Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине.
https://1prime.ru/20250829/ushakov-861456003.html
пекин
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9b684151b982b028a42fca9e00ac3dd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, пекин, китай, владимир путин, юрий ушаков, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
17:09 29.08.2025 (обновлено: 17:40 29.08.2025)
 
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС

Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч на полях саммита ШОС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
"В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ.
Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС
17:05
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаПекинКИТАЙВладимир ПутинЮрий УшаковШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала