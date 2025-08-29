https://1prime.ru/20250829/ushakov-861457111.html
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:09+0300
2025-08-29T17:09+0300
2025-08-29T17:40+0300
политика
россия
мировая экономика
пекин
китай
владимир путин
юрий ушаков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. "В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ. Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине.
https://1prime.ru/20250829/ushakov-861456003.html
пекин
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9b684151b982b028a42fca9e00ac3dd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, пекин, китай, владимир путин, юрий ушаков, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч на полях саммита ШОС
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
"В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ.
Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине.
Ушаков назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС