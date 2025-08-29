Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал о повестке саммита ШОС в Китае - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/ushakov-861457274.html
Ушаков рассказал о повестке саммита ШОС в Китае
Ушаков рассказал о повестке саммита ШОС в Китае - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о повестке саммита ШОС в Китае
Лидеры стран-участниц ШОС на саммите в Китае обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, заявил помощник президента РФ Юрий... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:11+0300
2025-08-29T17:11+0300
политика
мировая экономика
россия
китай
пекин
юрий ушаков
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/05/840980590_0:140:3015:1836_1920x0_80_0_0_8d397210b179e69126d423e83e1045d1.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц ШОС на саммите в Китае обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай сообщил, что официальная программа саммита ШОС начнется 1 сентября. Лидеры стран-участниц проведут заседание Совета глав государств. "Конечно, обменяются мнениями по наиболее важным и злободневным темам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков, говоря о темах предстоящего саммита. Помощник президента РФ добавил, что по окончании Совета глав государств состоится церемония подписания документов. "В этот же день, вечером 1 сентября пройдет заседание в формате "ШОС плюс". Этот формат предполагает приглашение государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны", - отметил Ушаков. Темами предстоящего заседания "ШОС плюс" станут претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250829/shos-861424852.html
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/05/840980590_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42ce8e6886571af25085397fa8f28016.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин, шос
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС
17:11 29.08.2025
 
Ушаков рассказал о повестке саммита ШОС в Китае

Ушаков: лидеры ШОС обсудят вопросы международной и региональной повестки дня

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц ШОС на саммите в Китае обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай сообщил, что официальная программа саммита ШОС начнется 1 сентября. Лидеры стран-участниц проведут заседание Совета глав государств.
"Конечно, обменяются мнениями по наиболее важным и злободневным темам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков, говоря о темах предстоящего саммита.
Помощник президента РФ добавил, что по окончании Совета глав государств состоится церемония подписания документов.
"В этот же день, вечером 1 сентября пройдет заседание в формате "ШОС плюс". Этот формат предполагает приглашение государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны", - отметил Ушаков.
Темами предстоящего заседания "ШОС плюс" станут претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
ШОС может принять новых партнеров по диалогу по итогам саммита
09:31
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙПекинЮрий УшаковВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала