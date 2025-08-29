Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков назвал почетных гостей ВЭФ-2025 - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал почетных гостей ВЭФ-2025
Ушаков назвал почетных гостей ВЭФ-2025
экономика
россия
мировая экономика
лаос
монголия
юрий ушаков
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Центральным событием станет пленарное заседание, оно проводится 5 сентября в три часа дня. И вместе с президентом нашей страны примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун", - сказал Ушаков. Он отметил, что это - "наши почетные гости, которые будут находиться на президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, естественно, а потом будут отвечать на разные вопросы". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, мировая экономика, лаос, монголия, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Лаос, МОНГОЛИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин
17:15 29.08.2025
 
Ушаков назвал почетных гостей ВЭФ-2025

Ушаков: премьеры Лаоса, Монголии и Монголии примут участие в пленарном заседании ВЭФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Центральным событием станет пленарное заседание, оно проводится 5 сентября в три часа дня. И вместе с президентом нашей страны примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун", - сказал Ушаков.
Он отметил, что это - "наши почетные гости, которые будут находиться на президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, естественно, а потом будут отвечать на разные вопросы".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025
