Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Согласно данным платформы Авито Услуги, летом 2025 года россияне активно интересовались благоустройством и уходом за приусадебными участками. Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 30% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 36%, а средняя стоимость услуг снизилась почти на 19% – рынок не только расширяет предложение в сезон, но и становится более доступным.Дополнительный импульс дали проекты с водоемам и фонтанами: в июне–августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 36% чаще, чем весной.Главным драйвером сезона стал покос травы: число запросов выросло в 2,6 раза, предложение — на 68%, средняя цена снизилась на 4%. По удалению кустарников спрос прибавил 62%, предложение — 24%, при этом средняя стоимость уменьшилась на 23%. Работы по избавлению от сорняков искали на 60% активнее, объем предложений увеличился на 37%, средняя цена сократилась на 13%. Спрос на спил деревьев вырос на 35%, на мульчирование — на 32%.В целом по смежным направлениям — корчевание, благоустройство участков, измельчение веток, — спрос прибавил до 13%, а предложение выросло в среднем на 12%.Популярность садовых услуг отражает изменение подхода владельцев загородной недвижимости: участок все чаще воспринимается как территория для благоустройства. По мере увеличения интереса расширяется и предложение — у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка — потенциал к формированию нового устойчивого сегмента.

