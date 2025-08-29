Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/uslugi-861392055.html
Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков
Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков
Согласно данным платформы Авито Услуги, летом 2025 года россияне активно интересовались благоустройством и уходом за приусадебными участками. Интерес к... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:00+0300
2025-08-29T08:00+0300
экономика
эксклюзив
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/32/833793239_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85b1cc75f755fc79ff5eae2c84e8809c.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Согласно данным платформы Авито Услуги, летом 2025 года россияне активно интересовались благоустройством и уходом за приусадебными участками. Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 30% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 36%, а средняя стоимость услуг снизилась почти на 19% – рынок не только расширяет предложение в сезон, но и становится более доступным.Дополнительный импульс дали проекты с водоемам и фонтанами: в июне–августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 36% чаще, чем весной.Главным драйвером сезона стал покос травы: число запросов выросло в 2,6 раза, предложение — на 68%, средняя цена снизилась на 4%. По удалению кустарников спрос прибавил 62%, предложение — 24%, при этом средняя стоимость уменьшилась на 23%. Работы по избавлению от сорняков искали на 60% активнее, объем предложений увеличился на 37%, средняя цена сократилась на 13%. Спрос на спил деревьев вырос на 35%, на мульчирование — на 32%.В целом по смежным направлениям — корчевание, благоустройство участков, измельчение веток, — спрос прибавил до 13%, а предложение выросло в среднем на 12%.Популярность садовых услуг отражает изменение подхода владельцев загородной недвижимости: участок все чаще воспринимается как территория для благоустройства. По мере увеличения интереса расширяется и предложение — у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка — потенциал к формированию нового устойчивого сегмента.
https://1prime.ru/20250823/uslugi-861092528.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/32/833793239_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_579961100ec954fe3496147dd432cebf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авито
Экономика, Эксклюзив, Авито
08:00 29.08.2025
 
Россияне начали активнее заниматься благоустройством загородных участков

Авито Услуги: россияне активнее занимаются благоустройством загородных участков

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Согласно данным платформы Авито Услуги, летом 2025 года россияне активно интересовались благоустройством и уходом за приусадебными участками. Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 30% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 36%, а средняя стоимость услуг снизилась почти на 19% – рынок не только расширяет предложение в сезон, но и становится более доступным.
Дополнительный импульс дали проекты с водоемам и фонтанами: в июне–августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 36% чаще, чем весной.
Главным драйвером сезона стал покос травы: число запросов выросло в 2,6 раза, предложение — на 68%, средняя цена снизилась на 4%. По удалению кустарников спрос прибавил 62%, предложение — 24%, при этом средняя стоимость уменьшилась на 23%. Работы по избавлению от сорняков искали на 60% активнее, объем предложений увеличился на 37%, средняя цена сократилась на 13%. Спрос на спил деревьев вырос на 35%, на мульчирование — на 32%.
В целом по смежным направлениям — корчевание, благоустройство участков, измельчение веток, — спрос прибавил до 13%, а предложение выросло в среднем на 12%.
Популярность садовых услуг отражает изменение подхода владельцев загородной недвижимости: участок все чаще воспринимается как территория для благоустройства. По мере увеличения интереса расширяется и предложение — у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка — потенциал к формированию нового устойчивого сегмента.
Летний отдых - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В России вырос спрос на услуги нянь
23 августа, 11:00
 
ЭкономикаЭксклюзивАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала