Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/vengriya-861453634.html
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву - 29.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву
Венгрия - единственное государство Евросоюза, не упоминающееся в списке стран, которые поддержали заявление ЕС с осуждением ударов по Киеву в четверг, несмотря... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T16:46+0300
2025-08-29T16:46+0300
политика
общество
киев
венгрия
кая каллас
урсула фон дер ляйен
ес
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия - единственное государство Евросоюза, не упоминающееся в списке стран, которые поддержали заявление ЕС с осуждением ударов по Киеву в четверг, несмотря на неоднократные разъяснения МО РФ, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей. "Это заявление поддержали 26 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)", - сказано в документе. Таким образом, Венгрия - единственная страна в ЕС, которая не поддержала этот текст, осуждающий удары по Киеву в четверг утром. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в четверг, что вызывает исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара". По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://1prime.ru/20250828/vengriya-861394379.html
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, венгрия, кая каллас, урсула фон дер ляйен, ес, минобороны рф
Политика, Общество , Киев, ВЕНГРИЯ, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Минобороны РФ
16:46 29.08.2025
 
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву в четверг

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия - единственное государство Евросоюза, не упоминающееся в списке стран, которые поддержали заявление ЕС с осуждением ударов по Киеву в четверг, несмотря на неоднократные разъяснения МО РФ, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.
"Это заявление поддержали 26 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)", - сказано в документе.
Таким образом, Венгрия - единственная страна в ЕС, которая не поддержала этот текст, осуждающий удары по Киеву в четверг утром.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в четверг, что вызывает исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара".
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
Вчера, 16:35
 
ПолитикаОбществоКиевВЕНГРИЯКая КалласУрсула фон дер ЛяйенЕСМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала