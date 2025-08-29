https://1prime.ru/20250829/vengriya-861453634.html

Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия - единственное государство Евросоюза, не упоминающееся в списке стран, которые поддержали заявление ЕС с осуждением ударов по Киеву в четверг, несмотря на неоднократные разъяснения МО РФ, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей. "Это заявление поддержали 26 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)", - сказано в документе. Таким образом, Венгрия - единственная страна в ЕС, которая не поддержала этот текст, осуждающий удары по Киеву в четверг утром. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в четверг, что вызывает исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара". По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

