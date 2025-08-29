https://1prime.ru/20250829/vengriya-861468766.html

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные лидеры не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского провоенного мейнстрима". Его слова приводит Ruptly. "Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни в каком-либо ином смысле", — подчеркнул Сийярто. По его мнению, лидеры западных стран допустили ошибки в своей политике, не прилагая усилий к разрешению конфликта на Украине. "Вместо завершения конфликта они сделали его глобальным. Их решения привели к ущербу для европейского общества, безопасности и экономики. Когда завершится этот конфликт, хотелось бы получить ответ на вопрос, почему они выбрали такую стратегию ", — подытожил Сийярто. Ранее Сийярто высказывал сомнения в способности Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что в Брюсселе надеются на присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, однако окончательное решение остается за Будапештом. Орбан подчеркнул, что вступление Украины в ЕС было бы разрушительным для венгерской экономики. Киев неоднократно проявлял враждебность по отношению к Венгрии. В частности, последний пример — обстрел нефтепровода "Дружба" украинскими военными. Это привело к приостановке поставок нефти в Венгрию на неопределенное время, как отметил Сийярто. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига саркастически отреагировал на обвинения, посоветовав Венгрии "обратиться с жалобами в Россию".

2025

