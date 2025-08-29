Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии сделали заявление, которое не понравится Европе - 29.08.2025
В Венгрии сделали заявление, которое не понравится Европе
В Венгрии сделали заявление, которое не понравится Европе - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Венгрии сделали заявление, которое не понравится Европе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные лидеры не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского провоенного мейнстрима"... | 29.08.2025
2025-08-29T21:16+0300
2025-08-29T21:16+0300
венгрия
украина
европа
петер сийярто
виктор орбан
андрей сибига
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные лидеры не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского провоенного мейнстрима". Его слова приводит Ruptly. "Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни в каком-либо ином смысле", — подчеркнул Сийярто. По его мнению, лидеры западных стран допустили ошибки в своей политике, не прилагая усилий к разрешению конфликта на Украине. "Вместо завершения конфликта они сделали его глобальным. Их решения привели к ущербу для европейского общества, безопасности и экономики. Когда завершится этот конфликт, хотелось бы получить ответ на вопрос, почему они выбрали такую стратегию ", — подытожил Сийярто. Ранее Сийярто высказывал сомнения в способности Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что в Брюсселе надеются на присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, однако окончательное решение остается за Будапештом. Орбан подчеркнул, что вступление Украины в ЕС было бы разрушительным для венгерской экономики. Киев неоднократно проявлял враждебность по отношению к Венгрии. В частности, последний пример — обстрел нефтепровода "Дружба" украинскими военными. Это привело к приостановке поставок нефти в Венгрию на неопределенное время, как отметил Сийярто. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига саркастически отреагировал на обвинения, посоветовав Венгрии "обратиться с жалобами в Россию".
венгрия
украина
европа
21:16 29.08.2025
 
В Венгрии сделали заявление, которое не понравится Европе

Сийярто: Европа не смогла поставить Россию на колени

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные лидеры не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского провоенного мейнстрима". Его слова приводит Ruptly.
"Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни в каком-либо ином смысле", — подчеркнул Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Сийярто призвал готовиться к провокациям со стороны Украины
16:02
16:02
По его мнению, лидеры западных стран допустили ошибки в своей политике, не прилагая усилий к разрешению конфликта на Украине.
"Вместо завершения конфликта они сделали его глобальным. Их решения привели к ущербу для европейского общества, безопасности и экономики. Когда завершится этот конфликт, хотелось бы получить ответ на вопрос, почему они выбрали такую стратегию ", — подытожил Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
Вчера, 21:08
Вчера, 21:08
Ранее Сийярто высказывал сомнения в способности Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что в Брюсселе надеются на присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, однако окончательное решение остается за Будапештом. Орбан подчеркнул, что вступление Украины в ЕС было бы разрушительным для венгерской экономики.
Киев неоднократно проявлял враждебность по отношению к Венгрии. В частности, последний пример — обстрел нефтепровода "Дружба" украинскими военными. Это привело к приостановке поставок нефти в Венгрию на неопределенное время, как отметил Сийярто. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига саркастически отреагировал на обвинения, посоветовав Венгрии "обратиться с жалобами в Россию".
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, заявил Сийярто
26 августа, 12:50
26 августа, 12:50
 
ВЕНГРИЯ УКРАИНА ЕВРОПА Петер Сийярто Виктор Орбан Андрей Сибига ЕС
 
 
