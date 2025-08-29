https://1prime.ru/20250829/vens-861453004.html
США и Россия сократили список разногласий по Украине, заявил Вэнс
2025-08-29T16:41+0300
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Хочу прояснить: Стив Уиткофф - бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок", - сказал Вэнс. По словам вице-президента, судьба мирного процесса остается открытой. "Может быть, нам удастся достичь мира, а может и нет, но (в случае - ред.) если это произойдет, то только потому, что Стив Уиткофф и президент США (Дональд Трамп) работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы", - добавил Вэнс.
