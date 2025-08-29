https://1prime.ru/20250829/vizit-861415545.html

В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привезет на саммит ШОС в Китай подарок в виде российских авиадвигателей, пишет китайское издание Sohu."Столь продолжительный визит в Китай – редкость в истории российской дипломатии, что не только демонстрирует близость российско-китайских отношений, но и привлекает особое внимание благодаря особому "приветственному подарку", преподнесённому Россией перед отъездом Путина", — говорится в статье.Речь идет о заявлении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который на прошлой неделе выразил готовность поставлять Китаю российские авиадвигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае такого запроса со стороны Пекина.По мнению авторов, это "обычное" заявление прозвучало не просто так — оно напрямую затрагивает вопросы, связанные с китайским самолетом С919. В мае газета New York Post сообщала, что США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, в том числе связанных с разработкой C919.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет Саммит Шанхайской организации сотрудничества. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров, в том числе Владимира Путина.

