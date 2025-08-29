Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну - 29.08.2025
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну
Президент России Владимир Путин привезет на саммит ШОС в Китай подарок в виде российских авиадвигателей, пишет китайское издание Sohu. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:16+0300
2025-08-29T05:16+0300
мировая экономика
россия
китай
пекин
владимир путин
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привезет на саммит ШОС в Китай подарок в виде российских авиадвигателей, пишет китайское издание Sohu."Столь продолжительный визит в Китай – редкость в истории российской дипломатии, что не только демонстрирует близость российско-китайских отношений, но и привлекает особое внимание благодаря особому "приветственному подарку", преподнесённому Россией перед отъездом Путина", — говорится в статье.Речь идет о заявлении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который на прошлой неделе выразил готовность поставлять Китаю российские авиадвигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае такого запроса со стороны Пекина.По мнению авторов, это "обычное" заявление прозвучало не просто так — оно напрямую затрагивает вопросы, связанные с китайским самолетом С919. В мае газета New York Post сообщала, что США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, в том числе связанных с разработкой C919.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет Саммит Шанхайской организации сотрудничества. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров, в том числе Владимира Путина.
китай
пекин
мировая экономика, россия, китай, пекин, владимир путин, сергей чемезов, ростех
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в страну

Sohu: согласие России поставлять двигатели стало подарком к визиту Путина в КНР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привезет на саммит ШОС в Китай подарок в виде российских авиадвигателей, пишет китайское издание Sohu.
"Столь продолжительный визит в Китай – редкость в истории российской дипломатии, что не только демонстрирует близость российско-китайских отношений, но и привлекает особое внимание благодаря особому "приветственному подарку", преподнесённому Россией перед отъездом Путина", — говорится в статье.
Речь идет о заявлении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который на прошлой неделе выразил готовность поставлять Китаю российские авиадвигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае такого запроса со стороны Пекина.
По мнению авторов, это "обычное" заявление прозвучало не просто так — оно напрямую затрагивает вопросы, связанные с китайским самолетом С919. В мае газета New York Post сообщала, что США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, в том числе связанных с разработкой C919.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет Саммит Шанхайской организации сотрудничества. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров, в том числе Владимира Путина.
 
