https://1prime.ru/20250829/vizy-861423595.html

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая

Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T09:09+0300

2025-08-29T09:09+0300

2025-08-29T09:09+0300

экономика

россия

китай

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20250828/knr-861410670.html

китай

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, германия