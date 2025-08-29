Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/vizy-861423595.html
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая
Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:09+0300
2025-08-29T09:09+0300
экономика
россия
китай
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20250828/knr-861410670.html
китай
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, германия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
09:09 29.08.2025
 
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая

Посол Моргулов: Россия выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Игорь Моргулов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Посол России рассказал о деталях предстоящего саммита ШОС в Китае
Вчера, 22:15
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала