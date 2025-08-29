https://1prime.ru/20250829/vizy-861423595.html
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая
Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью... | 29.08.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам Китая
Посол Моргулов: Россия выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
