На Дальнем Востоке пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности

https://1prime.ru/20250829/vostok-861413009.html
2025-08-29T01:37+0300
2025-08-29T01:37+0300
бизнес
россия
общество
рф
ржд
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки после схода с рельсов пяти вагонов-цистерн в ЕАО с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате чего произошла утечка корабельного топлива, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Третьего августа произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива в ЕАО, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Никто не пострадал, размер ущерба составил более одного миллиона рублей. "Биробиджанским транспортным прокурором начальникам указанных подразделений ОАО "РЖД" внесены представления, по результатам рассмотрения которых проведены работы по восстановлению целостности железнодорожного пути, пять виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что в отношении двух работников возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также правоохранители выяснили причину происшествия - ненадлежащее содержание путевого хозяйства "Пятой Хабаровской дистанции пути" Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД". "Кроме того, Хабаровским центром организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД" на неисправный железнодорожный путь был допущен вагон с повышенной осевой нагрузкой, что также способствовало сходу", - добавили в прокуратуре.
бизнес, россия, общество , рф, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, РЖД
01:37 29.08.2025
 
На Дальнем Востоке пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки после схода с рельсов пяти вагонов-цистерн в ЕАО с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате чего произошла утечка корабельного топлива, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Третьего августа произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива в ЕАО, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Никто не пострадал, размер ущерба составил более одного миллиона рублей.
"Биробиджанским транспортным прокурором начальникам указанных подразделений ОАО "РЖД" внесены представления, по результатам рассмотрения которых проведены работы по восстановлению целостности железнодорожного пути, пять виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что в отношении двух работников возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Также правоохранители выяснили причину происшествия - ненадлежащее содержание путевого хозяйства "Пятой Хабаровской дистанции пути" Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД".
"Кроме того, Хабаровским центром организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД" на неисправный железнодорожный путь был допущен вагон с повышенной осевой нагрузкой, что также способствовало сходу", - добавили в прокуратуре.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФРЖД
 
 
Заголовок открываемого материала