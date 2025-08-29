https://1prime.ru/20250829/vostok-861413009.html

На Дальнем Востоке пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности

На Дальнем Востоке пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности - 29.08.2025, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности

Пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки после схода с рельсов пяти вагонов-цистерн в ЕАО с последующим... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T01:37+0300

2025-08-29T01:37+0300

2025-08-29T01:37+0300

бизнес

россия

общество

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861413009.jpg?1756420650

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки после схода с рельсов пяти вагонов-цистерн в ЕАО с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате чего произошла утечка корабельного топлива, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Третьего августа произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива в ЕАО, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Никто не пострадал, размер ущерба составил более одного миллиона рублей. "Биробиджанским транспортным прокурором начальникам указанных подразделений ОАО "РЖД" внесены представления, по результатам рассмотрения которых проведены работы по восстановлению целостности железнодорожного пути, пять виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что в отношении двух работников возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также правоохранители выяснили причину происшествия - ненадлежащее содержание путевого хозяйства "Пятой Хабаровской дистанции пути" Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД". "Кроме того, Хабаровским центром организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД" на неисправный железнодорожный путь был допущен вагон с повышенной осевой нагрузкой, что также способствовало сходу", - добавили в прокуратуре.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, ржд