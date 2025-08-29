https://1prime.ru/20250829/vtb-861426726.html

Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-июле увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,9% в годовом выражении, до 303,7 миллиарда рублей, следует из отчета группы; также ВТБ подтвердил свой таргет по прибыли за 2025 год. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,3 миллиарда рублей в июле и 303,7 миллиарда рублей по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,0% и 1,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,3% в июле и 19,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 30 б.п. и сократившись на 290 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в сообщении. "Цель 500 миллиардов подтверждаем", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам, говоря о прогнозе по чистой прибыли в 2025 году. Сообщается, что чистые комиссионные доходы группы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 14,9% в июле и на 27,1% за 7 месяцев 2025 года, составив 25,5 миллиарда рублей и 171,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. "На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов... Также благодаря синергиям от интеграции мы продолжаем демонстрировать умеренную динамику административно-управленческих расходов. В июле ВТБ выплатил рекордные дивиденды, при этом, благодаря принятым мерам по укреплению капитальной базы, достаточность капитала превышает уровень начала года", - приводятся в отчете слова Пьянова. Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 миллиарда рублей в июле и 670,2 миллиарда рублей за 7 месяцев 2025 года. Оба показателя выросли на 12,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 39,6 миллиарда рублей и 186,4 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,5% в июле и 1% за 7 месяцев 2025 года против 1,8% и 2% за аналогичные периоды прошлого года. Таким образом, чистая процентная маржа группы прошла период минимальных значений в 2025 году.

бизнес, банки, втб