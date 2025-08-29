Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/vtb-861426726.html
Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле
Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле - 29.08.2025, ПРАЙМ
Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле
Группа ВТБ в январе-июле увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,9% в годовом выражении, до 303,7 миллиарда рублей, следует из отчета группы; также ВТБ подтвердил | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:04+0300
2025-08-29T10:04+0300
экономика
бизнес
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_0:229:3798:2365_1920x0_80_0_0_b9178abe94f766036ea613858401228d.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-июле увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,9% в годовом выражении, до 303,7 миллиарда рублей, следует из отчета группы; также ВТБ подтвердил свой таргет по прибыли за 2025 год. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,3 миллиарда рублей в июле и 303,7 миллиарда рублей по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,0% и 1,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,3% в июле и 19,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 30 б.п. и сократившись на 290 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в сообщении. "Цель 500 миллиардов подтверждаем", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам, говоря о прогнозе по чистой прибыли в 2025 году. Сообщается, что чистые комиссионные доходы группы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 14,9% в июле и на 27,1% за 7 месяцев 2025 года, составив 25,5 миллиарда рублей и 171,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. "На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов... Также благодаря синергиям от интеграции мы продолжаем демонстрировать умеренную динамику административно-управленческих расходов. В июле ВТБ выплатил рекордные дивиденды, при этом, благодаря принятым мерам по укреплению капитальной базы, достаточность капитала превышает уровень начала года", - приводятся в отчете слова Пьянова. Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 миллиарда рублей в июле и 670,2 миллиарда рублей за 7 месяцев 2025 года. Оба показателя выросли на 12,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 39,6 миллиарда рублей и 186,4 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,5% в июле и 1% за 7 месяцев 2025 года против 1,8% и 2% за аналогичные периоды прошлого года. Таким образом, чистая процентная маржа группы прошла период минимальных значений в 2025 году.
https://1prime.ru/20250829/vtb-861426240.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_171:0:3627:2592_1920x0_80_0_0_2b02aee92b78825ba980470bfff410a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, втб
Экономика, Бизнес, Банки, ВТБ
10:04 29.08.2025
 
Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО в январе-июле

Группа ВТБ в январе-июле увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,9%

© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-июле увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,9% в годовом выражении, до 303,7 миллиарда рублей, следует из отчета группы; также ВТБ подтвердил свой таргет по прибыли за 2025 год.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,3 миллиарда рублей в июле и 303,7 миллиарда рублей по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,0% и 1,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,3% в июле и 19,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 30 б.п. и сократившись на 290 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в сообщении.
"Цель 500 миллиардов подтверждаем", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам, говоря о прогнозе по чистой прибыли в 2025 году.
Сообщается, что чистые комиссионные доходы группы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 14,9% в июле и на 27,1% за 7 месяцев 2025 года, составив 25,5 миллиарда рублей и 171,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.
"На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов... Также благодаря синергиям от интеграции мы продолжаем демонстрировать умеренную динамику административно-управленческих расходов. В июле ВТБ выплатил рекордные дивиденды, при этом, благодаря принятым мерам по укреплению капитальной базы, достаточность капитала превышает уровень начала года", - приводятся в отчете слова Пьянова.
Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 миллиарда рублей в июле и 670,2 миллиарда рублей за 7 месяцев 2025 года. Оба показателя выросли на 12,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 39,6 миллиарда рублей и 186,4 миллиарда рублей соответственно.
Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,5% в июле и 1% за 7 месяцев 2025 года против 1,8% и 2% за аналогичные периоды прошлого года. Таким образом, чистая процентная маржа группы прошла период минимальных значений в 2025 году.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
10:01
 
ЭкономикаБизнесБанкиВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала