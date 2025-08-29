https://1prime.ru/20250829/yaponiya-861426099.html
В Японии предложили радикальные меры в отношении России
Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi. "Россия была и остается нашим соседом. Япония просто не может позволить себе разорвать связи с ней", — отмечается в статье. Как считает автор, важно выстроить между странами взаимоотношения, которые позволят обсуждать ключевые для Японии темы, такие как поставки российского природного газа и переговоры о рыболовстве. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акитой Муто в июне указал на беспрецедентно низкий уровень сотрудничества между двумя странами. Восстановление диалога возможно только при условии отказа Токио от недружественной политики в отношении России в контексте событий на Украине, добавили в министерстве.
