В Японии предложили радикальные меры в отношении России

В Японии предложили радикальные меры в отношении России

Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi. 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi. "Россия была и остается нашим соседом. Япония просто не может позволить себе разорвать связи с ней", — отмечается в статье. Как считает автор, важно выстроить между странами взаимоотношения, которые позволят обсуждать ключевые для Японии темы, такие как поставки российского природного газа и переговоры о рыболовстве. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акитой Муто в июне указал на беспрецедентно низкий уровень сотрудничества между двумя странами. Восстановление диалога возможно только при условии отказа Токио от недружественной политики в отношении России в контексте событий на Украине, добавили в министерстве.

2025

