В Японии предложили радикальные меры в отношении России - 29.08.2025
В Японии предложили радикальные меры в отношении России
Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi.
2025-08-29T09:59+0300
2025-08-29T09:59+0300
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi. "Россия была и остается нашим соседом. Япония просто не может позволить себе разорвать связи с ней", — отмечается в статье. Как считает автор, важно выстроить между странами взаимоотношения, которые позволят обсуждать ключевые для Японии темы, такие как поставки российского природного газа и переговоры о рыболовстве. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акитой Муто в июне указал на беспрецедентно низкий уровень сотрудничества между двумя странами. Восстановление диалога возможно только при условии отказа Токио от недружественной политики в отношении России в контексте событий на Украине, добавили в министерстве.
09:59 29.08.2025
 
В Японии предложили радикальные меры в отношении России

Mainichi: Япония не может позволить себе портить отношения с Россией

Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Токио следует поддерживать контакты с Москвой, сообщает японское издание Mainichi.
"Россия была и остается нашим соседом. Япония просто не может позволить себе разорвать связи с ней", — отмечается в статье.
Как считает автор, важно выстроить между странами взаимоотношения, которые позволят обсуждать ключевые для Японии темы, такие как поставки российского природного газа и переговоры о рыболовстве.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акитой Муто в июне указал на беспрецедентно низкий уровень сотрудничества между двумя странами. Восстановление диалога возможно только при условии отказа Токио от недружественной политики в отношении России в контексте событий на Украине, добавили в министерстве.
