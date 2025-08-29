https://1prime.ru/20250829/yaponiya-861433901.html

Минобороны Японии запросило бюджет на сумму свыше 60 миллиардов долларов

29.08.2025

Минобороны Японии запросило бюджет на сумму свыше 60 миллиардов долларов

Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда...

ТОКИО, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда долларов. Согласно опубликованному в пятницу проекту бюджета, 128,7 миллиарда иен (874, 93 миллиона долларов) будет направлено на создание многоуровневой системы береговой обороны SHIELD с использованием беспилотников и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. В этих целях министерство обороны Японии планирует к 2027 году приобрести несколько тысяч беспилотников 10 типов для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны страны, включая малые ударные БПЛА. Кроме того, 30,5 миллиарда иен будет выделено на массовое производство гиперзвуковых ракет, обеспечивающих возможность осуществлять атаки из точек за пределами досягаемости противника. Другие расходы включают, в частности, улучшение условий труда и жизни личного состава сил самообороны, а также создание нового Командования космических операций и реорганизацию воздушных сил самообороны в воздушно-космические силы самообороны. В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трёх документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны.

