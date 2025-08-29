https://1prime.ru/20250829/yuan-861426899.html

Юань открыл торги 29 августа ростом

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.

