Юань открыл торги 29 августа ростом
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.
