Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует снижение к юаню в последний рабочий день лета, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.03 мск растет на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля. Сегодня ожидается продолжение тенденции на умеренное ослабление рубля. Покупки в иностранных валютах поддерживает постепенная активизация импорта и ожидание смягчения монетарной политики Центробанка, указывает Богдан Зварич из ПСБ. "На валютном рынке пока все спокойно, пара "юань-рубль" консолидируется около отметки 11,25. Торможение девальвационных процессов связано с увеличением вероятности, что Банк России в сентябре снизит ставку лишь на 1 процентный пункт из-за роста инфляционных ожиданий и темпов кредитования", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Факторы ослабления будут способствовать выходу юаня в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля, достижение же юанем его верхней границы ожидается к концу сентября, прогнозирует Зварич.

