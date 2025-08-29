Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/yuan-861432246.html
Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов
Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов - 29.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов
Курс рубля демонстрирует снижение к юаню в последний рабочий день лета, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:12+0300
2025-08-29T11:12+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует снижение к юаню в последний рабочий день лета, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.03 мск растет на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля. Сегодня ожидается продолжение тенденции на умеренное ослабление рубля. Покупки в иностранных валютах поддерживает постепенная активизация импорта и ожидание смягчения монетарной политики Центробанка, указывает Богдан Зварич из ПСБ. "На валютном рынке пока все спокойно, пара "юань-рубль" консолидируется около отметки 11,25. Торможение девальвационных процессов связано с увеличением вероятности, что Банк России в сентябре снизит ставку лишь на 1 процентный пункт из-за роста инфляционных ожиданий и темпов кредитования", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Факторы ослабления будут способствовать выходу юаня в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля, достижение же юанем его верхней границы ожидается к концу сентября, прогнозирует Зварич.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861403693.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e5d7254dedcd1773a0de340bbe98b533.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
11:12 29.08.2025
 
Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов

Курс юаня растет к рублю в первые часы торгов на Московской бирже

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
%Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует снижение к юаню в последний рабочий день лета, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.03 мск растет на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля.
Сегодня ожидается продолжение тенденции на умеренное ослабление рубля. Покупки в иностранных валютах поддерживает постепенная активизация импорта и ожидание смягчения монетарной политики Центробанка, указывает Богдан Зварич из ПСБ.
"На валютном рынке пока все спокойно, пара "юань-рубль" консолидируется около отметки 11,25. Торможение девальвационных процессов связано с увеличением вероятности, что Банк России в сентябре снизит ставку лишь на 1 процентный пункт из-за роста инфляционных ожиданий и темпов кредитования", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Факторы ослабления будут способствовать выходу юаня в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля, достижение же юанем его верхней границы ожидается к концу сентября, прогнозирует Зварич.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала