Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжает расти в пятницу

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. /Прайм. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается на последних летних торгах, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.45 мск растёт на 4 копейки, до 11,28 рубля. При этом курс китайской валюты находится в узком диапазоне - 11,25–11,29 рубля. "Рубль "открылся вниз" к юаню, который приближался к месячной вершине, установленной в понедельник немного ниже отметки 11,29 руб. Затем российская валюта отыграла более половины дневного минуса, но вскоре вернулась к достигнутому минимуму и торгуется с умеренными потерями", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Помимо завершения налогового периода, давление на курс рубля может оказывать ухудшение международного новостного фона, отметил он. Рублю будет сложно продолжать дорожать, и в ожидании сентябрьского смягчения монетарной политики Банком России и состояния платежного баланса базовый вариант для нацвалюты - скорее плавное и аккуратное понижение курса, добавил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Не ожидается значительного укрепления национальной валюты ввиду нейтрального новостного пространства, в свою очередь отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Ближайшей целью восстановления пары "юань-рубль" по-прежнему вступает уровень 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум. Пока же серьезным техническим препятствием для роста юаня выступает месячная вершина 11,29 рубля", - считает Бабин. Лето же завершится для юаня около 11,27 рубля, ожидает Силаев.

