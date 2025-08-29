Курс рубля к юаню снизился на 2 копейки

https://1prime.ru/20250829/yuan-861463811.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню на 2 копейки, как и за месяц: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,26 рубля, набрав по итогам месяца 16 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,26 рубля. За месяц курс юаня вырос на 16 копеек. В это время он торговался в диапазоне - 10,98-11,29 рубля.
