МИД: гарантии безопасности для Киева требуют мирного урегулирования - 29.08.2025
МИД: гарантии безопасности для Киева требуют мирного урегулирования
2025-08-29T13:00+0300
2025-08-29T13:00+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
общество , украина, европа, мария захарова
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Мария Захарова
13:00 29.08.2025
 
МИД: гарантии безопасности для Киева требуют мирного урегулирования

Захарова: гарантии безопасности Украине должны быть результатом мирного урегулирования

© РИА Новости . Максим Блинов
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
Политика Общество УКРАИНА ЕВРОПА Мария Захарова
 
 
