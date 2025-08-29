Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/zakharova-861439692.html
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова - 29.08.2025, ПРАЙМ
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:23+0300
2025-08-29T13:23+0300
политика
россия
брюссель
киев
венгрия
петер сийярто
мид
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Очевидно, что в ЕСовском Брюсселе дали киевскому режиму буквально карт-бланш на нанесение ударов по любым российским объектам энергоинфраструктуры, тем самым, де-факто, становясь соучастником террористических действий Киева", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за ударов по "Дружбе" свидетельствуют о том, что энергетические трудности отдельных стран-членов не являются проблемой всего ЕС, если эти страны следуют "неправильным с точки зрения Брюсселя курсом". "Следующим шагом вполне может стать заявление о том, что удары по энергоинфраструктуре идут в русле и даже способствуют реализации предложений Еврокомиссии. Помните, тогда в мае они предложили дорожную карту по отказу от российских энергоносителей", - добавила она. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://1prime.ru/20250828/vengriya-861372260.html
брюссель
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брюссель, киев, венгрия, петер сийярто, мид, ес, всу
Политика, РОССИЯ, Брюссель, Киев, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МИД, ЕС, ВСУ
13:23 29.08.2025
 
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова

Захарова: Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Очевидно, что в ЕСовском Брюсселе дали киевскому режиму буквально карт-бланш на нанесение ударов по любым российским объектам энергоинфраструктуры, тем самым, де-факто, становясь соучастником террористических действий Киева", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за ударов по "Дружбе" свидетельствуют о том, что энергетические трудности отдельных стран-членов не являются проблемой всего ЕС, если эти страны следуют "неправильным с точки зрения Брюсселя курсом".
"Следующим шагом вполне может стать заявление о том, что удары по энергоинфраструктуре идут в русле и даже способствуют реализации предложений Еврокомиссии. Помните, тогда в мае они предложили дорожную карту по отказу от российских энергоносителей", - добавила она.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
Вчера, 10:53
 
ПолитикаРОССИЯБрюссельКиевВЕНГРИЯПетер СийяртоМИДЕСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала