Политика
Россия готова выстраивать диалог со странами Запада, заявил МИД
2025-08-29T14:47+0300
2025-08-29T14:47+0300
политика
россия
финляндия
запад
москва
мария захарова
мид рф
нато
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные действия фиксируются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александра Стубба. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. "С известной периодичностью в них (заявлениях Стубба - ред.) перемежевываются абсолютно взаимоисключающие посылы о необходимости накачки киевского режима деньгами и оружием, международной изоляции России, как они это формулируют, нанесение нашей стране стратегического поражения, и при этом же они коммутируют всё это с тезисами о неизбежности восстановления российско-европейских отношений в будущем", - сказала Захарова в ходе брифинга. Захарова добавила, что если на Западе учтут свои собственные ошибки, если речь пойдёт о прагматичном и выверенном сотрудничестве, основанном прежде всего на национальных интересах России и при условии их учёта и безусловного уважения, то в таком случае с ними можно будет работать. "Россия всегда была и остаётся готовой к выстраиванию взаимовыгодного, взаимоуважительного и равноправного сотрудничества с зарубежными партнёрами, но при этом все должны отдавать себе отчёт в том, что былых иллюзий у нас нет. Память у нас хорошая, мы тщательно фиксируем все конфронтационные слова и дела наших некогда близких партнёров из числа недружественных государств", - заключил она.
финляндия
запад
москва
россия, финляндия, запад, москва, мария захарова, мид рф, нато
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО
14:47 29.08.2025
 
Россия готова выстраивать диалог со странами Запада, заявил МИД

