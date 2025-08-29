https://1prime.ru/20250829/zakharova-861446051.html

Россия готова выстраивать диалог со странами Запада, заявил МИД

Россия готова выстраивать диалог со странами Запада, заявил МИД - 29.08.2025, ПРАЙМ

Россия готова выстраивать диалог со странами Запада, заявил МИД

Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T14:47+0300

2025-08-29T14:47+0300

2025-08-29T14:47+0300

политика

россия

финляндия

запад

москва

мария захарова

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные действия фиксируются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александра Стубба. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. "С известной периодичностью в них (заявлениях Стубба - ред.) перемежевываются абсолютно взаимоисключающие посылы о необходимости накачки киевского режима деньгами и оружием, международной изоляции России, как они это формулируют, нанесение нашей стране стратегического поражения, и при этом же они коммутируют всё это с тезисами о неизбежности восстановления российско-европейских отношений в будущем", - сказала Захарова в ходе брифинга. Захарова добавила, что если на Западе учтут свои собственные ошибки, если речь пойдёт о прагматичном и выверенном сотрудничестве, основанном прежде всего на национальных интересах России и при условии их учёта и безусловного уважения, то в таком случае с ними можно будет работать. "Россия всегда была и остаётся готовой к выстраиванию взаимовыгодного, взаимоуважительного и равноправного сотрудничества с зарубежными партнёрами, но при этом все должны отдавать себе отчёт в том, что былых иллюзий у нас нет. Память у нас хорошая, мы тщательно фиксируем все конфронтационные слова и дела наших некогда близких партнёров из числа недружественных государств", - заключил она.

https://1prime.ru/20250829/zakharova-861439692.html

финляндия

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, запад, москва, мария захарова, мид рф, нато