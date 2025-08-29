https://1prime.ru/20250829/zarplata-861344242.html

Работников предупредили об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября

Работников предупредили об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением Правительства от 24.04.2025. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Изменения коснутся порядка определения среднего дохода, включая расчет отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка.“Так, при расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается получения пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон”, - разъяснил юрист.Таким образом, теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями.Как подчеркивает эксперт, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику.Также теперь, при расчете отпускных, средний дневной заработок будет умножаться на количество дней отпуска по другому расчетному периоду, а при расчете выходного пособия средний дневной заработок будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце. А при суммированном учете средний часовой заработок будет умножаться на среднее число рабочих часов в месяце."То есть, главное изменение - усредненная база, когда берутся последние 12 месяцев целиком и фиксированное количество рабочих дней - около 21,7 в месяц. Простым языком это означает, что январские и майские праздники больше не уменьшат отпускные, а длинные месяцы не увеличат выплаты. Все станет прозрачнее и справедливее", - пояснил Соловьев.Для вахтовиков и сменщиков формула также изменится: после высчитывания среднего почасового заработка его будут умножать на усредненное количество часов в месяц.Новый порядок расчета затронет всех участников трудовых отношений. Кроме того, простое сопоставление фактов говорит о том, что суммы отпускных и командировочных выплат должны стать больше, так как денежное поощрение будет включено в совокупный зарплатный доход.Зачем это сделано? Судебная практика по трудовым спорам, когда работодатель при вычислении среднего заработка не учитывал денежные поощрения, свидетельствовала о том, что суды вставали на сторону работника, так как выплата однозначно связана с осуществлением трудовой деятельности.Кроме того, расширение перечня выплат и включение туда всех надбавок в целях расчета среднего заработка приведёт к тому, что в итоговом значении суммы оплаты по среднему станут больше, так как в расчетные операции необходимо будет включать большее количество надбавок и доплат."Вполне логично, что это приведёт к росту уровня доходов работников в реальном выражении и, как следствие, росту налогооблагаемой базы по НДФЛ", - разъяснил Соловьев.

