На Украине раскрыли причину решения Зеленского о выезде молодежи - 29.08.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли причину решения Зеленского о выезде молодежи
На Украине раскрыли причину решения Зеленского о выезде молодежи - 29.08.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли причину решения Зеленского о выезде молодежи
Решение украинского правительства разрешить выезд молодых военнообязанных до 22 лет за границу рассматривается как способ помощи европейским странам в решении... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Решение украинского правительства разрешить выезд молодых военнообязанных до 22 лет за границу рассматривается как способ помощи европейским странам в решении их демографических проблем. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале. "В странах ЕС наблюдается демографический провал из-за низкой рождаемости в девяностых. Этот недостаток численности они рассчитывают восполнить за счёт переезда молодых украинцев", — отметил он. Депутат также указал, что президент Зеленский разрешил выезд молодых мужчин в Европу с целью получения гарантий продолжения военных действий с Россией. "Это просто договоренность с Европой для их демографической поддержки и получения финансовой помощи", — подчеркнул Дубинский. Накануне депутат Верховной рады Роман Костенко выразил обеспокоенность, что подобные меры могут угрожать усилиям мобилизации внутри Украины. Два дня назад Кабинет министров Украины дал разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующий текст постановления был опубликован на официальном сайте украинского правительства. Ранее в условиях военного положения покидать страну было запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы в армии во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.
общество , мировая экономика, европа, украина, ес
Общество , Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЕС
07:15 29.08.2025 (обновлено: 07:16 29.08.2025)
 
На Украине раскрыли причину решения Зеленского о выезде молодежи

Дубинский: Зеленский разрешил выезд молодежи ради демографии ЕС

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Решение украинского правительства разрешить выезд молодых военнообязанных до 22 лет за границу рассматривается как способ помощи европейским странам в решении их демографических проблем. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале.
"В странах ЕС наблюдается демографический провал из-за низкой рождаемости в девяностых. Этот недостаток численности они рассчитывают восполнить за счёт переезда молодых украинцев", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Журналист раскрыл, куда Зеленский прячет западные деньги
Вчера, 19:19
Депутат также указал, что президент Зеленский разрешил выезд молодых мужчин в Европу с целью получения гарантий продолжения военных действий с Россией. "Это просто договоренность с Европой для их демографической поддержки и получения финансовой помощи", — подчеркнул Дубинский.
Накануне депутат Верховной рады Роман Костенко выразил обеспокоенность, что подобные меры могут угрожать усилиям мобилизации внутри Украины.
Два дня назад Кабинет министров Украины дал разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующий текст постановления был опубликован на официальном сайте украинского правительства.
Ранее в условиях военного положения покидать страну было запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы в армии во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
27 августа, 23:05
 
ОбществоМировая экономикаЕВРОПАУКРАИНАЕС
 
 
