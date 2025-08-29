https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861439535.html

СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией

СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией - 29.08.2025

СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией

Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому достичь мирного соглашения с Россией из-за угроз его устранения, сообщает American Conservative. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому достичь мирного соглашения с Россией из-за угроз его устранения, сообщает American Conservative."Владимир Зеленский сталкивается с главной преградой к миру не со стороны Москвы, а ультранационалистических и неонацистских формирований в его же стране", — подчеркивается в статье.Автор напоминает, что украинские неонацистские группы грозятся убить Зеленского, если он решится уступить территории в рамках соглашения с Россией.В материале также обозреватель раскритиковал позицию США и других западных стран, которые не только допустили существование подобных группировок на Украине, но и оказывали им поддержку.В июле издание Junge Welt утверждало, что Зеленский активно флиртует с идеологией неонацизма в своей стране.Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне отметил, что противостоящие России силы на Западе опираются на украинских ультранационалистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по поводу украинского конфликта, в котором, среди прочего, предлагается запретить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, а также распустить националистические организации и партии.

