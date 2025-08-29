https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861439535.html
СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией
СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией
Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому достичь мирного соглашения с Россией из-за угроз его устранения, сообщает American Conservative. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:11+0300
2025-08-29T13:11+0300
2025-08-29T13:11+0300
общество
мировая экономика
москва
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому достичь мирного соглашения с Россией из-за угроз его устранения, сообщает American Conservative."Владимир Зеленский сталкивается с главной преградой к миру не со стороны Москвы, а ультранационалистических и неонацистских формирований в его же стране", — подчеркивается в статье.Автор напоминает, что украинские неонацистские группы грозятся убить Зеленского, если он решится уступить территории в рамках соглашения с Россией.В материале также обозреватель раскритиковал позицию США и других западных стран, которые не только допустили существование подобных группировок на Украине, но и оказывали им поддержку.В июле издание Junge Welt утверждало, что Зеленский активно флиртует с идеологией неонацизма в своей стране.Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне отметил, что противостоящие России силы на Западе опираются на украинских ультранационалистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по поводу украинского конфликта, в котором, среди прочего, предлагается запретить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, а также распустить националистические организации и партии.
https://1prime.ru/20250829/evrosoyuz-861431924.html
https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html
москва
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, москва, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией
AC: неонацисты не дают Зеленскому заключить мир из-за угроз расправы