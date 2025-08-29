https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861452632.html

Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории

2025-08-29T16:33+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. "Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.

