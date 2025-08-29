Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории - 29.08.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории - 29.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. "Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
общество , украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, fox news, ес, нато
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Fox News, ЕС, НАТО
16:33 29.08.2025
 
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории

Зеленский: Украина не сможет оружием восстановить полностью все территории

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
"Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
