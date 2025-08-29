https://1prime.ru/20250829/zhaloba-861415295.html

Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд

Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд - 29.08.2025, ПРАЙМ

Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд

Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T05:02+0300

2025-08-29T05:02+0300

2025-08-29T05:02+0300

общество

россия

экономика

рф

украина

дания

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861415295.jpg?1756432952

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Дело поступило", - сказали в суде. Согласно картотеке, дата судебного заседания не назначена, дело передано судье 26 августа. Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.

рф

украина

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, дания, всу