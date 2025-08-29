Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/zhaloba-861415295.html
Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд
Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд - 29.08.2025, ПРАЙМ
Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд
Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:02+0300
2025-08-29T05:02+0300
общество
россия
экономика
рф
украина
дания
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861415295.jpg?1756432952
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Дело поступило", - сказали в суде. Согласно картотеке, дата судебного заседания не назначена, дело передано судье 26 августа. Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
рф
украина
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, украина, дания, всу
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, УКРАИНА, ДАНИЯ, ВСУ
05:02 29.08.2025
 
Жалоба на заочный приговор датчанке поступила в апелляционный суд

Жалоба на заочный приговор датчанке Йоргенсен поступила в апелляционный суд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Дело поступило", - сказали в суде.
Согласно картотеке, дата судебного заседания не назначена, дело передано судье 26 августа.
Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).
Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.
Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАДАНИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала