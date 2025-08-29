https://1prime.ru/20250829/zhizn-861415404.html

Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни"

Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни" - 29.08.2025, ПРАЙМ

Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни"

Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T05:03+0300

2025-08-29T05:03+0300

2025-08-29T05:03+0300

foreign affairs

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/00/763080010_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_62b85d7327041f6456656b1e43e2a1ce.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов."Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре."Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.

https://1prime.ru/20250828/okean-861401397.html

https://1prime.ru/20250826/uchenye-861241431.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

foreign affairs, в мире