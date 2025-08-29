Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни" - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/zhizn-861415404.html
Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни"
Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни" - 29.08.2025, ПРАЙМ
Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни"
Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:03+0300
2025-08-29T05:03+0300
foreign affairs
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/00/763080010_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_62b85d7327041f6456656b1e43e2a1ce.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов."Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре."Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.
https://1prime.ru/20250828/okean-861401397.html
https://1prime.ru/20250826/uchenye-861241431.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/00/763080010_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_412b56c43e60b7c3f9c660eeaed46704.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
foreign affairs, в мире
Foreign Affairs, В мире
05:03 29.08.2025
 
Биологи предупредили об опасностях "зеркальной жизни"

Foreign Affairs: разработка зеркальной жизни изменит ход эволюции организмов

© fotolia.com / motorlka Пробирки
Пробирки - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Пробирки. Архивное фото
© fotolia.com / motorlka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.
В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов.
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире
Вчера, 18:27
"Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.
По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре.
"Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.
С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.
Искусственный интеллект
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ
26 августа, 06:37
 
Foreign AffairsВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала