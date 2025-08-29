https://1prime.ru/20250829/zoloto--861419818.html
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
экономика
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром уменьшается на фоне укрепления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, до 3 468,8 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,38%, до 39,04 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,13% - до 97,99 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Днем ранее минторг США повысил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 3,3% с предварительной, первой оценки увеличения на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Теперь инвесторы ожидают выхода в пятницу статистики по индексу цен на личное потребление (PCE), который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. С начала месяца при этом стоимость золота выросла на 3% на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. "Драгоценный металл остается популярным выбором среди инвесторов в преддверии периода смягчения денежно-кредитной политики в США, который, как ожидается, начнется в следующем месяце", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
сша
Новости
ru-RU
