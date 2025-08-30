https://1prime.ru/20250830/adygeya-861506062.html

В Адыгее жилые и производственные объекты пострадали из-за обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 30 авг — ПРАЙМ. Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после атаки, есть пострадавший, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. Утром в субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о повреждениях в Тахтамукайском районе после атаки беспилотников. "По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале. Как отметил глава района, к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения и представители силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. На местах продолжают работать экстренные службы. "Самое главное, что в результате ЧП нет погибших. Однако, к сожалению, есть один пострадавший. В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП (скорой медицинской помощи) был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Аскер.

