https://1prime.ru/20250830/adygeya-861506062.html
В Адыгее жилые и производственные объекты пострадали из-за обломков БПЛА
В Адыгее жилые и производственные объекты пострадали из-за обломков БПЛА - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Адыгее жилые и производственные объекты пострадали из-за обломков БПЛА
Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T15:50+0300
2025-08-30T15:50+0300
2025-08-30T15:50+0300
происшествия
адыгея
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
КРАСНОДАР, 30 авг — ПРАЙМ. Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после атаки, есть пострадавший, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. Утром в субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о повреждениях в Тахтамукайском районе после атаки беспилотников. "По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале. Как отметил глава района, к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения и представители силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. На местах продолжают работать экстренные службы. "Самое главное, что в результате ЧП нет погибших. Однако, к сожалению, есть один пострадавший. В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП (скорой медицинской помощи) был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Аскер.
адыгея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адыгея
В Адыгее жилые и производственные объекты пострадали из-за обломков БПЛА
Асскер: цех, два офиса и 62 жилых объекта в Адыгее пострадали из-за обломков БПЛА
КРАСНОДАР, 30 авг — ПРАЙМ. Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после атаки, есть пострадавший, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.
Утром в субботу глава Адыгеи
Мурат Кумпилов сообщил о повреждениях в Тахтамукайском районе после атаки беспилотников.
"По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале.
Как отметил глава района, к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения и представители силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. На местах продолжают работать экстренные службы.
"Самое главное, что в результате ЧП нет погибших. Однако, к сожалению, есть один пострадавший. В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП (скорой медицинской помощи) был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Аскер.