В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
