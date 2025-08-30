https://1prime.ru/20250830/aeroport-861496613.html

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

