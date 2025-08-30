https://1prime.ru/20250830/aktivy-861486178.html

Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов

Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе. "Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами (РФ - ред.). По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине", - сказала она. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

