Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861486178.html
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов
Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T09:38+0300
2025-08-30T09:38+0300
экономика
россия
финансы
рф
украина
москва
кая каллас
сергей лавров
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе. "Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами (РФ - ред.). По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине", - сказала она. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250826/aktivy-861273552.html
https://1prime.ru/20250724/aktivy-859885922.html
рф
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, украина, москва, кая каллас, сергей лавров, ес, мид, euroclear
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, МИД, Euroclear
09:38 30.08.2025
 
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов

Каллас: ЕС не может представить возвращение российских активов без компенсации Украине

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе.
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Премьер Бельгии рассказал о последствиях конфискации российских активов
26 августа, 16:04
"Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами (РФ - ред.). По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине", - сказала она.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
"Полная конфискация". В ЕС придумали, как присвоить российские активы
24 июля, 15:06
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФУКРАИНАМОСКВАКая КалласСергей ЛавровЕСМИДEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала