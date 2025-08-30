https://1prime.ru/20250830/aktivy-861488951.html
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов
Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России, это вызвало бы финансовую нестабильность, в том числе, в ЕС, заявил перед неформальным... | 30.08.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России, это вызвало бы финансовую нестабильность, в том числе, в ЕС, заявил перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел в Дании глава МИД королевства Максим Прево."Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов", - заявил он.По словам бельгийского министра, "конфискация этих активов для нас не вариант". "Изменение инвестиционной стратегии также не является возможным вариантом, потому что это может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных", - пояснил он, комментируя появившуюся информацию о проводимых дискуссиях по переводу российских активов в "рискованные инвестиции".Прево также выразил позицию своей страны, что "российские суверенные активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине". "Нам нужно использовать эти обездвиженные активы в качестве рычага давления на переговорах", - добавил он.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
