Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861488951.html
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов
Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России, это вызвало бы финансовую нестабильность, в том числе, в ЕС, заявил перед неформальным... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:19+0300
2025-08-30T10:36+0300
экономика
санкции против рф
бельгия
россия
мировая экономика
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России, это вызвало бы финансовую нестабильность, в том числе, в ЕС, заявил перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел в Дании глава МИД королевства Максим Прево."Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов", - заявил он.По словам бельгийского министра, "конфискация этих активов для нас не вариант". "Изменение инвестиционной стратегии также не является возможным вариантом, потому что это может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных", - пояснил он, комментируя появившуюся информацию о проводимых дискуссиях по переводу российских активов в "рискованные инвестиции".Прево также выразил позицию своей страны, что "российские суверенные активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине". "Нам нужно использовать эти обездвиженные активы в качестве рычага давления на переговорах", - добавил он.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861486178.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, бельгия, россия, мировая экономика, мид, ес
Экономика, санкции против РФ, БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, Мировая экономика, МИД, ЕС
10:19 30.08.2025 (обновлено: 10:36 30.08.2025)
 
Глава МИД Бельгии высказался против конфискации российских активов

Глава МИД Бельгии Прево: конфискация активов РФ вызовет финансовую нестабильность в ЕС

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России, это вызвало бы финансовую нестабильность, в том числе, в ЕС, заявил перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел в Дании глава МИД королевства Максим Прево.
"Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов", - заявил он.
По словам бельгийского министра, "конфискация этих активов для нас не вариант". "Изменение инвестиционной стратегии также не является возможным вариантом, потому что это может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных", - пояснил он, комментируя появившуюся информацию о проводимых дискуссиях по переводу российских активов в "рискованные инвестиции".
Прево также выразил позицию своей страны, что "российские суверенные активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине". "Нам нужно использовать эти обездвиженные активы в качестве рычага давления на переговорах", - добавил он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Глава дипломатии ЕС высказалась о возвращении российских активов
09:38
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
Экономикасанкции против РФБЕЛЬГИЯРОССИЯМировая экономикаМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала