https://1prime.ru/20250830/aktivy-861512006.html

В ЕС ответили на вопрос о замороженных российских активах

В ЕС ответили на вопрос о замороженных российских активах - 30.08.2025, ПРАЙМ

В ЕС ответили на вопрос о замороженных российских активах

Сейчас в ЕС, говоря о замороженных российских активах, исходят из решения саммита ЕС о том, что такие активы останутся замороженными до выплаты Киеву всех... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T18:29+0300

2025-08-30T18:29+0300

2025-08-30T18:29+0300

финансы

россия

рф

запад

украина

кая каллас

сергей лавров

владимир путин

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860538386_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d3e5e1fdfd96dd155e5f48ba0723b0b6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Сейчас в ЕС, говоря о замороженных российских активах, исходят из решения саммита ЕС о том, что такие активы останутся замороженными до выплаты Киеву всех убытков, изменить такое решение может также только саммит стран Евросоюза, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Дании. Ей задали вопрос, почему она заранее заявляет о том, что активы не разморозят до выплаты "репараций", хотя мирное соглашение еще не заключено, и Украина в ходе переговоров вполне может сама отказаться от таких выплат в обмен на другие условия. "В соответствии с решением саммита ЕС, активы остаются замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Это основа. И поэтому, конечно, если это решение Евросоветом не будет изменено, то это так и будет. Это решение всех 27 государств-членов и это основа для наших дискуссий", - сказала она. Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его страна, в которой находится основной объем замороженных российских средств, категорически не поддержит ни конфискацию активов, ни их "рискованное" инвестирование. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250830/aktivy-861506968.html

https://1prime.ru/20250829/filippo-861437148.html

рф

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, запад, украина, кая каллас, сергей лавров, владимир путин, ес, мид, euroclear