https://1prime.ru/20250830/amerikanets-861512675.html

Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию

Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию - 30.08.2025, ПРАЙМ

Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию

Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт имитировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы бросить семью и улететь к любовнице в Грузию. Об... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T18:58+0300

2025-08-30T18:58+0300

2025-08-30T18:58+0300

происшествия

сша

грузия

семья

любовница

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт имитировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы бросить семью и улететь к любовнице в Грузию. Об этом рассказывается в материале "МК"."На месте пропажи были обнаружены его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — сообщается в публикации.Вскоре американец отправил из Грузии видео с раскаянием, а потом вернулся в США, где его сразу задержали и впоследствии приговорили к 89 дням тюремного заключения.

https://1prime.ru/20250816/vyplata-860775576.html

сша

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, грузия, семья, любовница, суд