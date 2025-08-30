Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию - 30.08.2025
Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию
Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт имитировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы бросить семью и улететь к любовнице в Грузию. Об... | 30.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт имитировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы бросить семью и улететь к любовнице в Грузию. Об этом рассказывается в материале "МК"."На месте пропажи были обнаружены его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — сообщается в публикации.Вскоре американец отправил из Грузии видео с раскаянием, а потом вернулся в США, где его сразу задержали и впоследствии приговорили к 89 дням тюремного заключения.
Американец инсценировал свою гибель и убежал из семьи к любовнице в Грузию

МК: в США многодетный отец имитировал свою гибель и сбежал в Грузию к любовнице

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт имитировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы бросить семью и улететь к любовнице в Грузию. Об этом рассказывается в материале "МК".
"На месте пропажи были обнаружены его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — сообщается в публикации.
Вскоре американец отправил из Грузии видео с раскаянием, а потом вернулся в США, где его сразу задержали и впоследствии приговорили к 89 дням тюремного заключения.
