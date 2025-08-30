https://1prime.ru/20250830/analitiki-861478768.html

Аналитики: период охлаждения по потребкредитам не повлияет на их выдачу

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам в России не повлияет на объемы их выдач, считают опрошенные РИА Новости участники финансового рынка. Закон об обязательном периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам вступает в силу с 1 сентября. С этой даты кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей будут доступны только через четыре часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тысяч рублей — через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. Вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов считает, что нововведение не повлияет на объемы выдачи потребкредитов. "На первых этапах, возможно, период охлаждения вызовет недовольство со стороны небольшого количества клиентов, срочно нуждающихся в кредитных средствах на сумму более 200 тысяч рублей в связи с более большим периодом охлаждения. Период адаптации может занять несколько месяцев, так как заемщикам необходимо будет привыкнуть к нововведениям", - уточнил он. В пресс-службе ВТБ сообщили, что готовы к внедрению новой практики. "По нашим прогнозам, адаптация пройдет достаточно быстро, так как период охлаждения станет обязательным для всего банковского рынка, а у клиентов не будет другого способа оформить кредит. Мы не ожидаем дополнительных ограничений на рынке кредитования в связи с этим нововведением", - добавили там. В пресс-службе "Почта банка" отметили, что ожидается минимальный и непродолжительный спад заявок до тех пор, пока заемщики привыкнут к изменениям. "Период охлаждения будет эффективным инструментом в борьбе с мошенничеством. Клиенту дается время на раздумье, что защитит его от действий злоумышленников", - добавили там. Директор департамента розничных продаж "Новиком банка" Иван Беляев сообщил, банк не ожидает существенного снижения числа заявок и одобренных кредитов, так как прогнозирует быструю адаптацию клиентов к новым правилам выдачи займов. Управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов отметил, что период охлаждения дает дополнительное время на выявление признаков мошенничества и реакцию на стороне банков. "Есть шансы, что и хотя бы часть жертв засомневается, проконсультируется с окружающими и поймет, что происходит, пока длится этот период… Сохранять такое давление на протяжении всего периода охлаждения станет намного сложнее, значит, частота эпизодов снизится", - уточнил он. "На глобальную динамику кредитования это нововведение само по себе сильно влиять не должно, она сейчас определяется действующими макропруденциальными мерами, уровнем ставок и внутренними риск-политиками банков. При этом, как и любое другое регуляторное нововведение, в особенности в части операционных процессов, эта мера будет иметь определенный период адаптации", - отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

