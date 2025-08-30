https://1prime.ru/20250830/ataki-861479448.html
В ООН осудили атаки Киева по территории России
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_afa0f59bea46112953b12df6834276ec.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета Безопасности сообщил заместитель Генерального секретаря ООН Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.Енча от лица ООН осудил такие действия и призвал немедленно их прекратить.На прошлой неделе государственная корпорация "Росатом" заявила, что украинский боевой беспилотник был перехвачен на территории промышленной зоны Смоленской АЭС. При падении он взорвался, что привело к повреждению нескольких окон в здании третьего энергоблока станции. Ущерб оказался минимальным, никто не пострадал, и инцидент не повлиял на работу Смоленской АЭС. Радиоактивный фон остался в норме.Украинские вооруженные силы ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Системы ПВО эффективно сбивают большинство вражеских беспилотников.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, чтобы наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
