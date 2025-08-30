https://1prime.ru/20250830/ataki-861479448.html

В ООН осудили атаки Киева по территории России

В ООН осудили атаки Киева по территории России - 30.08.2025, ПРАЙМ

В ООН осудили атаки Киева по территории России

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T07:12+0300

2025-08-30T07:12+0300

2025-08-30T07:12+0300

россия

украина

оон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_afa0f59bea46112953b12df6834276ec.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета Безопасности сообщил заместитель Генерального секретаря ООН Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.Енча от лица ООН осудил такие действия и призвал немедленно их прекратить.На прошлой неделе государственная корпорация "Росатом" заявила, что украинский боевой беспилотник был перехвачен на территории промышленной зоны Смоленской АЭС. При падении он взорвался, что привело к повреждению нескольких окон в здании третьего энергоблока станции. Ущерб оказался минимальным, никто не пострадал, и инцидент не повлиял на работу Смоленской АЭС. Радиоактивный фон остался в норме.Украинские вооруженные силы ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Системы ПВО эффективно сбивают большинство вражеских беспилотников.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, чтобы наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, оон, всу