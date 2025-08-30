Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН осудили атаки Киева по территории России - 30.08.2025
В ООН осудили атаки Киева по территории России
В ООН осудили атаки Киева по территории России - 30.08.2025, ПРАЙМ
В ООН осудили атаки Киева по территории России
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета... | 30.08.2025
2025-08-30T07:12+0300
2025-08-30T07:12+0300
россия
украина
оон
всу
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета Безопасности сообщил заместитель Генерального секретаря ООН Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.Енча от лица ООН осудил такие действия и призвал немедленно их прекратить.На прошлой неделе государственная корпорация "Росатом" заявила, что украинский боевой беспилотник был перехвачен на территории промышленной зоны Смоленской АЭС. При падении он взорвался, что привело к повреждению нескольких окон в здании третьего энергоблока станции. Ущерб оказался минимальным, никто не пострадал, и инцидент не повлиял на работу Смоленской АЭС. Радиоактивный фон остался в норме.Украинские вооруженные силы ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Системы ПВО эффективно сбивают большинство вражеских беспилотников.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, чтобы наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
украина
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_823cc37f2ecd3adf7988882801ba4823.jpg
россия, украина, оон, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ООН, ВСУ
07:12 30.08.2025
 
В ООН осудили атаки Киева по территории России

Енча: ООН обеспокоена атаками Украины по гражданским объектам на территории России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу недавних ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом на заседании Совета Безопасности сообщил заместитель Генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
"Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.
Енча от лица ООН осудил такие действия и призвал немедленно их прекратить.
На прошлой неделе государственная корпорация "Росатом" заявила, что украинский боевой беспилотник был перехвачен на территории промышленной зоны Смоленской АЭС. При падении он взорвался, что привело к повреждению нескольких окон в здании третьего энергоблока станции. Ущерб оказался минимальным, никто не пострадал, и инцидент не повлиял на работу Смоленской АЭС. Радиоактивный фон остался в норме.
Украинские вооруженные силы ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Системы ПВО эффективно сбивают большинство вражеских беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, чтобы наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
 
РОССИЯ УКРАИНА ООН ВСУ
 
 
