Путин продлил срок госслужбы главе СК Бастрыкину

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил главе СК РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года Nº403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении.
