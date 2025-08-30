https://1prime.ru/20250830/bastrykin-861508754.html

Путин продлил срок госслужбы главе СК Бастрыкину

политика

общество

рф

ск рф

александр бастрыкин

владимир путин

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил главе СК РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года Nº403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении.

рф

общество , рф, ск рф, александр бастрыкин, владимир путин