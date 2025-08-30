Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил срок госслужбы главе СК Бастрыкину
2025-08-30T16:58+0300
2025-08-30T16:58+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил главе СК РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года Nº403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении.
16:58 30.08.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил главе СК РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года Nº403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении.
 
Заголовок открываемого материала