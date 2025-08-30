https://1prime.ru/20250830/besporyadki-861501030.html
В столице Индонезии из-за беспорядков критически повреждена инфраструктура
В столице Индонезии из-за беспорядков критически повреждена инфраструктура - 30.08.2025, ПРАЙМ
В столице Индонезии из-за беспорядков критически повреждена инфраструктура
Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T13:24+0300
2025-08-30T13:24+0300
2025-08-30T13:24+0300
бизнес
мировая экономика
джакарта
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg
ДЖАКАРТА, 30 авг – ПРАЙМ. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_66:0:782:537_1920x0_80_0_0_317c14857e1b9c0560ce5ee59f051793.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, джакарта, в мире
Бизнес, Мировая экономика, Джакарта, В мире
В столице Индонезии из-за беспорядков критически повреждена инфраструктура
В столице Индонезии Джакарте во время беспорядков критически повредили инфраструктуру
ДЖАКАРТА, 30 авг – ПРАЙМ. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости.
Уже неделю в Джакарте
походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт.
Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.