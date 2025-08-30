В столице Индонезии из-за беспорядков критически повреждена инфраструктура

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-30T13:24+0300
ДЖАКАРТА, 30 авг – ПРАЙМ. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
13:24 30.08.2025
 
ДЖАКАРТА, 30 авг – ПРАЙМ. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости.
Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт.
Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
 
