2025-08-30T09:11+0300
2025-08-30T09:18+0300
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов. Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.
09:11 30.08.2025 (обновлено: 09:18 30.08.2025)
 
В МИД рассказали о работе над соглашениями о безвизовых поездках

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.
Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%
4 августа, 16:16
 
