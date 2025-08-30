https://1prime.ru/20250830/bezviz-861485067.html

В МИД рассказали о работе над соглашениями о безвизовых поездках

В МИД рассказали о работе над соглашениями о безвизовых поездках

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов. Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

