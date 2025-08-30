Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/biznes-861489057.html
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей - 30.08.2025, ПРАЙМ
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей
Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:22+0300
2025-08-30T10:23+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. "На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина. Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом. "Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://1prime.ru/20250716/mer-859545827.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee29f6d99e5e11cd5d0fb8f596240bb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, мсп
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, МСП
10:22 30.08.2025 (обновлено: 10:23 30.08.2025)
 
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей

Правительство направит миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина.
Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом.
"Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа.
Работа ведётся в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Число МСП в сфере туризма в России за первое полугодие выросло на 5 тысяч
16 июля, 11:32
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМихаил МишустинМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала